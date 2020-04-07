المجلس القومي يصدر تقريره الأول لرصد السياسات والبرامج

كتبت:نور العمروسي:

أعلن المجلس القومي للمرأة، إصداره التقرير الأول لرصد السياسات والبرامج الداعمه للمرأة، والتى اتخذتها الدولة المصرية خلال الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في الفترة من 14 مارس حتي 6ابريل 2020، حيث تضمن التقرير تحليلاً للوضع القائم.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن التقرير يأتي بهدف رصد ومتابعة جميع السياسات والإجراءات الصادرة الداعمة للمرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى جانب كونه مرجع لجميع السياسات الصادرة المتعلقة بالمرأة والتي يمكن استخدامها من قبل متخذي القرار من أجل رؤية أكثر شمولاً تساهم في توضيح الحقائق التى يمكن الاستناد عليها عند اتخاذ القرار مستقبلاً، ويهدف إلى توثيق الجهود وتسليط الضوء على نتائج الجهود المنسقة للحكومة بشأن السياسات المتعلقة بالنساء لحمايتهن وعائلاتهن من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي تفعيل تلك السياسات بتصميم البرامج والمبادرات الداعمة واللازمة.

وأكدت مايا مرسي أن ذلك يأتي تماشياً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع عدد من السيدات المصريات أثناء الاحتفال بيوم المرأة المصرية، في الـ 22 مارس 2020 من أهمية تضافر كافة جهود الدولة بمؤسساتها وأجهزتها والمصريين والمصريات بكافة شرائحهم للتعامل مع الأزمة بشكل حاسم ومسئول.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي أن الدولة المصرية عملت منذ بدء اتخاذها إجراءات وتدابير مشددة لاحتواء ومكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، طبقا لمعدل سرعة انتشاره على الإهتمام بجميع الفئات المحتمل تضررها من إتخاذ هذه الإجراءات والتدابير، وخاصة المرأة وحرصت الدولة بشكل خاص علي إدماج جميع احتياجات المرأة المصرية في جميع مراحل صنع واتخاذ القرارات المطلوبة وتنفيذ البرامج وذلك لضمان حمايتها من جميع التداعيات الإجتماعية والإقتصادية والنفسية لفيروس الكورونا المستجد.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس قدم للحكومة عدد من السياسات الداعمة للمرأة لمواجهة تفشي فيروس كورونا وسيعمل مع مختلف الشركاء الحكوميين لدعم تطوير وتنفيذ سياسات التخفيف والاستجابة لضمان حماية النساء والفتيات.