أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

الأعلى للآثار: السيطرة على حريق محدود بمعبد التحنيط دون خسائر

08:34 م الثلاثاء 07 أبريل 2020
الأعلى للآثار: السيطرة على حريق محدود بمعبد التحنيط دون خسائر

الدكتور مصطفى وزيري

كتب - محمد عاطف:

أعلن الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، السيطرة على حريق محدود، مساء اليوم، شب بالحلفا والهيش الموجود بجوار معبد التحنيط بمنطقة آثار ميت رهينة، دون وقوع أي خسائر في الآثار أو إصابات في الأرواح.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، تفقد صباح اليوم، متحف العاصمة الإدارية لمتابعة آخر مستجدات الأعمال به.​

مصطفى وزيري خالد العناني المجلس الأعلى للآثار العاصمة الإدارية وزارة الاثار

الخبر التالى:

صور| كيف استعدت القوات المسلحة لمكافحة فيروس كورونا؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1450

    عدد المصابين

  • 276

    عدد المتعافين

  • 94

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1414127

    عدد المصابين

  • 301166

    عدد المتعافين

  • 81217

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل: الصحة: 128 إصابة جديدة بكورونا.. و9 حالات وفاة