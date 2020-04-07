الأعلى للآثار: السيطرة على حريق محدود بمعبد التحنيط دون خسائر
كتب - محمد عاطف:
أعلن الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، السيطرة على حريق محدود، مساء اليوم، شب بالحلفا والهيش الموجود بجوار معبد التحنيط بمنطقة آثار ميت رهينة، دون وقوع أي خسائر في الآثار أو إصابات في الأرواح.
وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، تفقد صباح اليوم، متحف العاصمة الإدارية لمتابعة آخر مستجدات الأعمال به.
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