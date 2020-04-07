ألف جنيه مكافأة للعاملين بالمستشفيات الجامعية بالأزهر

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، منح العاملين بالمستشفيات الجامعية مكافأة قدرها ألف جنيه، من مصادر التمويل المتاحة، تقديرا لجهودهم في تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه التجريبي عن بعد، الذي عقد اليوم، الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، لتخصيصه المستشفى التخصصي لمواجهة وباء كورونا، ولجميع مقدمي الخدمة الطبية في ربوع الجمهورية.

واستعرض المجلس الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الوباء في كافة مؤسسات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وتابع ما تقوم به إدارة المستشفى التخصصي من خطوات استكمال التجهيزات اللازمة لذلك، لتتمكن من استقبال الحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، ولتكون مقرا للعزل الصحي وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وثمن المجلس جهود القوات المسلحة، معربا عن بالغ شكره وامتنانه لما قامت به أجهزتها المعنية خلال الفترة الماضية من إجراء عملية التعقيم والتطهير في الجامعة والمستشفيات.

وتوجه مجلس الجامعة إلى الله عز وجل بالدعاء بأن يمن الله على الجميع بالسلامة والعافية، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء، وأن يكشف هذه الغمة.​