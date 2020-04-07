​​السفير الصيني بالقاهرة: مصر تعاملت بكفاءة في أزمة "كورونا"

كتب- مصطفى علي:

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن فيروس كورونا المستجد، كارثة إنسانية تمس العالم كله، مضيفًا أنه لا يمكن إتهام دولة بعينها بأنها تسببت في هذه الأزمة.

وأوضح هيكل أن هذه الكارثة كان يمكن أن تنطلق من أي دولة أخرى، وأن الصين تحملت عبئًا ثقيلًا في التعامل مع الأزمة باعتبارها أنها الدولة الأولى التي أصيبت بالمرض.

وأشار هيكل إلى أن العلاقات المصرية الصينية قوية وراسخة، مضيفًا أن مصر تقدر كثيرًا تعاون الصين معها بإمدادها المستمر بخبرة التعامل مع الفيروس المستجد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه السفير الصيني بالقاهرة "لياو ليتشيانج" مع هيكل، عبر خلاله عن تقديره الكبير للدعم المصري للصين خلال فترة الإصابة بفيروس كورونا.

وقال إن الصين مستعدة دائمًا لتقديم المعلومات البحثية التي تصل إليها الصين في مواجهة الفيروس، ومستعدة لتقديم أي مساعدات طبية تحتاجها مصر.

وأكد السفير تقديره الكامل للإجراءات العلمية والعملية التي تتخذها مصر لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وكفاءتها في إدارة الأزمة، وإمداد الرأي العام بالبيانات والمعلومات أولاً بأول، وأعرب عن ثقته في أن مصر ستنتصر في مواجهتها لفيروس كورونا.

وأشار السفير إلى محاولات البعض الزج باسم الصين باعتبارها المسئولة عن ظهور هذا الفيروس، رغم أنه لا يزال محل بحث العلماء حتى الآن، وأن مثل هذه الشائعات تسيئ لدولة الصين وتستهدف تدمير علاقاتها الدولية.​