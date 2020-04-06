محافظ القاهرة يشدد على التصدي بحزم لمخالفات البناء وإحالة المخالفين للنيابة
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كتب- محمد نصار:
وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نوابه للمناطق الأربع، ورؤساء الأحياء، باستمرار مراقبة أعمال البناء بالعاصمة على مدار الساعة للتصدي لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأشار محافظ القاهرة، إلى أن توجيه رئيس الوزراء واضح في هذا الشأن بتنفيذ قانون الطوارئ، وتحويل أي مخالفة بناء للنيابة العسكرية مع تشديد الحملات والإزالات الفورية لأي مخالفة.
وفي هذا السياق تمكن حي مصر الجديدة من تنفيذ إزالة في المهد بالعقار 5 شارع قناة السويس عاود صاحبها بنائها رغم إزالة الحي لها الأسبوع الماضي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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