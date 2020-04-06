لمواجهة كورونا.. متحدث البرلمان يدعو المصريين إلى رفع سلاح العزل الكامل
كتب- أحمد علي:
اعتبر النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، تصريحات جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، التي وجه فيها التحية لرجال الجيش الأبيض، ووصفهم بالمقاتلين لوجودهم في الصفوف الأمامية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بأنها شهادة عالمية في حق هؤلاء البواسل الأبطال.
وقال "حسب الله" في بيان اليوم الاثنين، إن هذه الشهادة من منظمة الصحة العالمية في رجال المنظومة الصحية المصرية، تؤكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان على حق لأنه أول من أشاد برجال وأبطال جيش مصر الأبيض.
وناشد متحدث البرلمان، الشعب المصري أن يقرأ جيدًا تأكيد ممثل منظمة الصحة العالمية، بأن الوضع في مصر لا يستهان به ويتطلب تكافل وتضامن الدولة والشعب، مؤكدًا أن رؤية منظمة الصحة العالمية لفيروس كورونا داخل مصر، يتطلب منا جميعًا وبدون استثناء ان نفرض على أنفسنا الحظر الكامل، وعلى مدار الـ24 ساعة يوميًا، وعدم مغادرة منازلنا إلا للضرورة القصوى خلال هذه الأيام الحاسمة فى مواجهة فيروس كورونا.
وتابع: "سلاح العزل هو أقوى الأسلحة لكبح جماح وهزيمة فيروس كورونا، ولايوجد أي سلاح على مستوى العالم كله أفضل من سلاح العزل"، معربًا عن ثقته التامة في قدرة الشعب المصري على تقدم الصفوف في الإمساك بكل قوة واصرار بسلاح العزل لفتك فيروس كورونا.
الخبر التالى:"الالتزام أو مواجهة فترة صعبة".. ماذا قالت الصحة العالمية عن كورونا في مصر خلال 24 ساعة؟
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