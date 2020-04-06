أمامنا ٨٥ يومًا ..أول تعليق من "خطة النواب" على تأجيل مناقشة الموازنة

كتب- أحمد علي:

علق النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مخاوف تأجيل اجتماعات مناقشة الموازنة العامة، رغم تحديد إقرارها قبل شهر نهاية يونيه المقبل، قائلا: "التأجيل لن يؤثر كثيرًا، أمامنا ٨٥ يومًا لمناقشتها وهي فترة كافية".



وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، لمصراوي اليوم الاثنين، إن القرار جاء تنفيذًا لتعليمات وزارة الصحة بشأن ضرورة تأجيل أي اجتماعات أو فعاليات خلال الأسبوع الحالي والأسبوع المقبل، بسبب فيروس، لاسيما وأن هذين الأسبوعين من أخطر فترات انتشار فيروس كورونا.

وأضاف "عمر"، أن هناك تخوفات من وجود أي تجمعات أو اختلاط بين المواطنين، يمكن أن تتسبب فى زيادة حجم الإصابات. مشيرًا إلى أن اللجنة ستنتظر مرور الأسبوعين المقبلين، ثم تبحث موعد انعقادها لمناقشة الموازنة.

وأعلنت لجنة الخطة والموازنة، عن عقد عدة اجتماعها الأسبوع الحالي، بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.