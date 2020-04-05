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"التزموا بالتعليمات".. شيخ الأزهر يوجه رسالة ثانية حول فيروس كورونا

10:31 م الأحد 05 أبريل 2020
"التزموا بالتعليمات".. شيخ الأزهر يوجه رسالة ثانية حول فيروس كورونا

الدكتور أحمد الطيب

كتب- محمود مصطفى:

وجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مساء الأحد، رسالة لجموع الشعب المصري، من منزله بالقرنة بالأقصر، حول فيروس كورونا.

وطالب فضيلة الإمام الأكبر، في الفيديو الذي بثته صفحته الرسمية على"فيسبوك"، بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية التي أصدرتها الجهات المعنية.

وتعد هذه هي الرسالة الثانية التي يوجهها شيخ الأزهر، للشعب المصري حول فيروس كورونا، بعد أن وجه الأولى من مكتبة الأزهر بمدينة الأقصر، الأسبوع الماضي.

لينك الفيديو:

أحمد الطيب الأزهر الشريف فيروس كورونا

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