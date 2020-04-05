المشاط: استمرار التنسيق بين مختلف الشركاء لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030

كتب- محمد غايات:

عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء، اليوم الأحد، مجهودات الوزارة في التعامل مع تداعيات أزمة انتشار فيروس "كورونا".

وأشارت المشاط إلى أنه تم مؤخرًا عقد اجتماع عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، مع مسؤولي عديد من المنظمات التنموية الدولية والإقليمية في مصر، والتي من بينها الأمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولي، وبنك التنمية الإفريقي، ومجموعة البنك الإسلامي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب مشاركة عدد كبير من ممثلي شركاء التنمية.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي أن هذا الاجتماع استهدف فى المقام الأول مناقشة سُبل دعم أوجه التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وشركاء التنمية، وذلك في ظل التحديات التي تفرضها ظروف انتشار فيروس "كورونا".

وتطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية للتعامل مع هذا الفيروس، سعيًا للحد من انتشاره، والتعامل مع التبعات والتداعيات الاقتصادية المترتبة على ذلك، كما تم التنويه بالإجراءات المالية والنقدية التي تم تطبيقها في إطار التعامل مع تداعيات أزمة فيروس "كورونا".

وأضافت وزيرة التعاون الدولي أنه تم تأكيد، خلال الاجتماع، الاستمرار في التنسيق والتعاون بين مختلف شركاء التنمية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030، كما هو مخطط.