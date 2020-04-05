مستشار المفتي: تحديد الفئات المرخص لها بالإفطار مساء اليوم

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن اللجنة الطبية التي تم تشكيلها لدراسة الموقف الشرعي لعدد من الأمور الفقهية، تجتمع اليوم الأحد، لبحث الموضوعات الخاصة بالمسلمين، وأهمها صيام شهر رمضان.

وأضاف عاشور في تصريحات لمصراوي، أن اللجنة مشكلة من أربعة أساتذة من كلية الطب في تخصصات الطب الشرعي والمناعة والأنف والأذن والحنجرة، وتبحث مدى إمكانية تأثير الصيام على الأشخاص، في ظل انتشار فيروس كورونا أم أنه غير مؤثر.

وأشار المستشار العلمي لمفتي الجمهورية إلى أنه بناء على ما تتفق عليه اللجنة، سيتم تحديد من الذي يصوم رمضان، ومن لديه رخصة للإفطار، في ظل انتشار فيروس كورونا.

في الوقت نفسه، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه لا يجوز للمسلم أن يُفطِرَ رمضان إلَّا إذا قرَّر الأطباء وثبت علميًّا أن الصِّيام سيجعله عرضةً للإصابة والهلاك بفيروس كُورونا، وهو أمر لم يثبت علميًّا حتى هذه اللحظة.

وأشار في فتوى له إلى أن الإسلام حث على حِفَظِ النَّفس وصيانتها بكلِّ الطُّرق والسُّبل التي تدرأ عنها الهلاك، وتمنع عنها الضرر؛ ومن ذلك ما قعَّده الفقهاء من القواعد الوقائية في الشريعة الإسلامية بقاعدة (الدَّفع أقوى من الرَّفع): حيث قرَّروا فيها بأنه إذا أمكن رفع الضَّرر قبل وقوعه وحدوثه؛ فهذا أَولى وأفضل من رفعه بعد الوقوع، فهذا من باب العلاج الوقائي؛ لأنَّه إن أمكن علاج الأمر ودفعه قبل حدوثه فهذا يُجَنِّب المجتمع الأضرار والكوارث التي من الممكن أن تحدث إذا لم نُسرع بمعالجة الأمور".​