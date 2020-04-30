النقل: عدد ركاب المترو تخطى المليون بالأمس وسط إجراءات الوقاية

كتب - يوسف عفيفي:

قالت وزارة النقل، إن عدد ركاب خطوط المترو الثلاثة وصلت أمس إلى مليون و 45833 راكب من خلال 1215 رحلة قطار، ونقل الخط الأول 600.478 ألف راكب والخط الثانى 379.652 ألف راكب والخط الثالث نقل 65.703 ألف راكب.

وبحسب بيان، واصلت شركة المترو اليوم أعمال تطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا.

ويقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وقالت المنشورات التي تم لصقها في المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه في إصابتها هي أي شخص يعاني من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر بالخارج.

وأضافت المنشورات، أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.