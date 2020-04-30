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سرعة الرياح 11 مترا على القاهرة.. البيئة: زيادة فرص تلوث الهواء اليوم

11:45 ص الخميس 30 أبريل 2020
سرعة الرياح 11 مترا على القاهرة.. البيئة: زيادة فرص تلوث الهواء اليوم

سرعة الرياح 11 مترا على القاهرة


كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، عن تفاصيل حالة جودة الهواء اليوم الخميس، على مختلف محافظات الجمهورية.

ويتم تقسيم المستويات الثلاثة لنوعية جودة الهواء إلى 3 ألوان (الأحمر ويرمز لمستوى نقاء منخفض يتراوح من 0 لـ3.3، والأصفر ويرمز لمستوى نقاء متوسط يتراوح من 3.4 لـ5.4، والأخضر يرمز لمستوى نقاء مرتفع يتراوح من 5.5 لـ10).

الخميس
1- القاهرة الكبرى
تكون حالة الهواء متوسطة على جميع مناطق القاهرة الكبرى، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية في الشبورة المائية صباحا.

وتتراوح سرعة الرياح من 0.7 متر في الثانية إلى 11.2 متر في الثانية.

2- الدلتا
تكون حالة الهواء متوسطة على (شبين الكوم – بلبيس – الزقازيق)، وسيئة على (دمياط - كفرالشيخ - المنصورة - المحلة - البحيرة - كفرالزيات)، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات خاصة ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتتراوح سرعة الرياح من 0.0 متر في الثانية إلى 9.9 متر في الثانية.


3- الصعيد
تكون حالة الهواء متوسطة على (أسوان - الأقصر - قنا - بني سويف - الفيوم - المنيا)، زجيدة على (سوهاج – أسيوط)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة.

وتتراوح سرعة الرياح من 2.6 متر في الثانية إلى 8.2 متر في الثانية.

4- الساحل الشمالي
تكون نوعية الهواء سيئة على الإسكندرية ومرسى مطروح، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة.
وتتراوح سرعة الرياح من 0.4 متر في الثانية إلى 7.5 متر في الثانية.

5- القناة وسيناء
تكون حالة الهواء سيئة على بورسعيد، ومتوسطة على (الإسماعيلية - شمال سيناء - السويس - جنوب سيناء)، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات خاصة ليلا بسبب التهوية الحرجة.
وتتراوح سرعة الرياح من 0.1 متر في الثانية إلى 7.7 متر في الثانية.

سرعة الرياح تلوث الهواء وزارة البيئة الطقس

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