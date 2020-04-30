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برلماني يتقدم بطلب إحاطة لتعديل شروط المعاش المبكر بـ"التأمينات الجديد"

10:04 ص الخميس 30 أبريل 2020
برلماني يتقدم بطلب إحاطة لتعديل شروط المعاش المبكر بـ"التأمينات الجديد"

النائب هيثم الحريرى

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدم النائب هيثم الحريري، بطلب إحاطة بشأن ضرورة تعديل شروط المعاش المبكر في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، رقم 148 لسنة 2019، استنادا إلى حكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وقال الحريري، في طلبه: في ضوء موافقة الأغلبية على قانون التأمينات والمعاشات الجديد بالرغم من تحذيرنا من وجود قنابل موقوته في هذا القانون، أصبح هناك شبه استحالة لدى الغالبية العظمي من الراغبين في الخروج إلى المعاش المبكر، مما يتطلب ضرورة إعادة النظر في هذه الشروط المجحفة.

وأرجع النائب ذلك لما جاء في المادة (21) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد بند 6 والتي تنص على أنه"في حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمّن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة لا بد من توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية، وكذلك أن تتضمن مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهراً، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل، وألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.​

النائب هيثم الحريري طلب إحاطة المعاش المبكر قانون التأمينات الاجتماعية الجديد

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