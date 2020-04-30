تداعيات فيروس كورونا وامتحانات الصف الأول الثانوي أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

استحوذت أخبار الشأن المحلي على اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الخميس، وفي مقدمتها اجتماع مجلس الوزراء فضلًا عن امتحانات الصف الأول الثانوي، وجهود القوات المسلحة لتطهير وتعقيم المنشآت.

وأبرزت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع الحكومة، حيث قال إن برنامج صندوق النقد لن يؤثر على حياة المواطنين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن تقدم الحكومة والبنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي جاء استنادًا إلى نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري.

وشدد مدبولي على أن برنامج الصندوق ليست له أي تأثيرات سلبية على حياة المواطنين، سواء من حيث ارتفاع أسعار السلع أو الخدمات وغيرها، لكنه يتعلق بالإصلاحات الهيكلية فقط، وناقش الدكتور مصطفى مدبولي -عبر تقنية الفيديو كونفرانس- عددًا من القضايا والملفات الاقتصادية، بالإضافة إلى الموقف الحالي للتداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد والإجراءات التي تعتزم الحكومة تنفيذها.

كما نقلت الصحف تصريحات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان حول الموقف الحالي لمستشفيات العزل، كما عرضت الوزيرة أبرز ملامح الخطة العامة للتعايش في ضوء استمرار أزمة الفيروس، حيث تقوم الخطة على إتباع جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في مختلف المنشآت وإعادة تقييم الوضع الوبائي كل 14 يومًا.

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات وفي مقدمتها الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال 1441 هجريًا.

وعن موسم الامتحانات، نقلت صحيفة (الأهرام) عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا توجد شكاوى في امتحانات الصف الأول الثانوي بمادة اللغة العربية أمس من "السيستم" أو المنصة الإلكترونية مشيرة إلى أن الامتحان بدرجات، ومن يتخلف عنه فسيؤدي امتحانًا ملحقًا يتم تحديده لاحقًا.

وحددت الوزارة رابطًا يمكن للطلاب الدخول عليه يوميًا لتسجيل الحضور أو إرسال شكاوى من الامتحان.

وكانت الوزارة قد قسمت طلاب المحافظات إلى مجموعتين تؤدي الأولى الامتحان في الفترة من الساعة 9 صباحًا وحتى 12 ظهرًا، والثانية من الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا، ويمكن أداء الامتحان من التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.

كما أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأن يكون بعد غد السبت أجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال، وذلك بدلًا من الجمعة أول مايو.

أما جريدة (الأخبار) فسلطت الضوء على جهود القوات المسلحة ومواصلة أعمال التطهير والتعقيم الوقائي بالجيزة والسويس.

وذكرت الصحيفة أن القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت أوامرها للإدارات التخصصية باستكمال خطتها الشاملة لأعمال التطهير والتعقيم لكافة الميادين والأماكن الحيوية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك استمرارًا لتكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها القوات المسلحة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وانتشرت عربات التطهير والتعقيم المتحركة وأطقم التطهير المحمولة بمحافظة الجيزة لتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير الوقائي، وذلك أثناء التوقيت الذي ينفذ فيه حظر التجوال لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين.

وشملت أعمال التطهير والتعقيم مبنى ديوان المحافظة وعددًا من المرافق الحيوية والمنشآت والمصالح الحكومية ومواقف النقل الجماعي ومحطة السكك الحديدية ومحطة المترو وكوبري عباس ومسجد الاستقامة ومستشفى الرمد وعددًا من المدارس التعليمية بالإضافة إلى الشوارع الرئيسية وعدد من الشوارع الفرعية بمحافظة الجيزة والتي تتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين على مدار اليوم.

وفي سياق متصل قام الجيش الثالث الميداني بعمليات التطهير والتعقيم الوقائي بمحافظة السويس، وشملت أعمال التطهير والتعقيم محطة السكك الحديدية ومحطات النقل الجماعي وأماكن الانتظار الخاصة بها، وعددًا من المدارس بالإضافة إلى عدد من المرافق الحيوية والمنشآت والمصالح الحكومية والمتنزهات العامة التي تشهد تردد عدد كثيف من المواطنين عليها على مدار اليوم.

أما حول أحدث دراسات ابتكار علاج ناجع لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أبرزت صحيفة الأخبار عنوانًا (دراسة أمريكية مبشرة حول دور الشمس في علاج الفيروس).

وأوضحت الصحيفة أن وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية كشف مؤخرًا عن تفاصيل جديدة تتعلق بدراستها المرتقبة لطريقة تدمير الأشعة فوق البنفسجية لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن تجربتها تحاكى ضوء الشمس الطبيعي بدقة كبيرة.

وقد أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي تساؤلات عندما طرح إمكان أن يصبح الضوء علاجًا طبيًا خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي يعقده للبحث في آخر المستجدات المتعلقة بكورونا.

وقال المسؤول في الوزارة وليم براين إن كمية الفيروس على سطح غير مسامي تقلصت بمقدار النصف في دقيقتين تحت ضوء الشمس وكانت درجة الحرارة ما بين 21 و24 درجة مئوية والرطوبة 80%.

وأضاف أن كمية الفيروس المعلقة في الهواء تقلصت إلى نصف كميتها في 1.5 دقيقة عندما كانت الرطوبة 20% وبدرجة حرارة الغرفة.

وشكلت هذه النتائج مفاجأة للخبراء لأن الجزء الأكبر من ضوء الأشعة فوق البنفسجية الموجود في ضوء الشمس الطبيعي ينتمى إلى نوع فرعي يسمى "بو في إيه" يتسبب في تسمير البشرة والتجاعيد المبكرة لكنه لم يثبت أنه يقضى على الفيروسات، وفق ما قال ديفيد برينر مدير مركز البحوث الإشعاعية في كلية كولومبيا للطب.