الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا وبارد ليلا .. والرياح تنشط أحيانا

القاهرة- أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري، مائل للحرارة على سيناء والصعيد اليوم الخميس، فيما يكون باردا ليلا.

وحذر الخبراء من الشبورة المائية صباحا، وقالوا إن الرياح ستكون معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى، وتتسبب في اضطراب الملاحة البحرية بالبحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 29

شبين الكوم 16 28

طنطا 15 28

دمنهور 15 26

الاسكندرية 15 24

بلطيم 16 24

مطروح 15 22

السلوم 14 23

سيوة 13 31

بورسعيد 16 23

دمياط 15 23

الزقازيق 15 28

الاسماعيلية 15 29

السويس 16 29

العريش 15 23

رفح 14 22

راس سدر 15 27

نخل 10 26

نويبع 21 29

طابا 17 26

كاترين 10 23

الطور 19 26

شرم الشيخ 21 31

الغردقة 20 30

مرسى علم 20 31

الفيوم 16 30

بنى سويف 17 30

المنيا 17 31

اسيوط 18 31

سوهاج 18 32

قنا 19 33

الاقصر 20 33

اسوان 21 34

ابوسمبل 22 33

الوادى الجديد 22 32

شلاتين 19 32

ابورماد 20 31

حلايب 21 29

راس حدربه 22 29​