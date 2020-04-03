السيسي وماكرون يشاركان في قمة أفريقية مصغرة عبر وسائل الاتصال
11:55 م الجمعة 03 أبريل 2020
كتب- محمد عاطف:
أفادت قناة "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شارك مساء اليوم، في قمة مصغرة عبر وسائل الاتصال مع عدد من القادة الأفارقة.
وشارك في القمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومدير عام منظمة الصحة العالمية.
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