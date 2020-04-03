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السيسي وماكرون يشاركان في قمة أفريقية مصغرة عبر وسائل الاتصال

11:55 م الجمعة 03 أبريل 2020
السيسي وماكرون يشاركان في قمة أفريقية مصغرة عبر وسائل الاتصال

الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي ماكرون

كتب- محمد عاطف:

أفادت قناة "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شارك مساء اليوم، في قمة مصغرة عبر وسائل الاتصال مع عدد من القادة الأفارقة.

وشارك في القمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومدير عام منظمة الصحة العالمية.

السيسي إيمانويل ماكرون منظمة الصحة العالمية فرنسا فيروس كورونا

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