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الآثار تطلق خدمة الزيارات الافتراضية للمتاحف الأثرية المصرية للعالم

01:31 م الجمعة 03 أبريل 2020
الآثار تطلق خدمة الزيارات الافتراضية للمتاحف الأثرية المصرية للعالم

المتحف المصري

كتب - محمد عاطف:
أطلقت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية، خدمة الزيارات الافتراضية لبعض المواقع الأثرية والمتاحف من خلال الصفحة الرسمية للوزارة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من خلال المرشدين السياحيين المصريين.

ومن المقرر أن تبدأ أولى تلك الزيارات الافتراضية اليوم بالتعاون مع معهد البحوث الامريكية بالقاهرة بزيارة وشرح مقبرة (مننا)، وهي من أجمل مقابر النبلاء بالبر الغربي بمدينة الأقصر والتي تعود إلى الأسرة الـ 18.

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لاتاحة بعض المواقع الأثرية والمتاحف لشعوب العالم، للاستمتاع بمشاهدة الحضارة المصرية القديمة خلال فترة تواجدهم في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (Covid19)، وسيكون شعار هذه الزيارات (Experience Egypt from Home.. Stay Home .. Stay Safe).

المتاحف الأثرية فيروس كورونا الزيارات الافتراضية

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