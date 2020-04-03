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الحكومة ترد على مزاعم ارتفاع أسعار اللحوم بالمجمعات ومنافذ التموين

10:58 ص الجمعة 03 أبريل 2020
الحكومة ترد على مزاعم ارتفاع أسعار اللحوم بالمجمعات ومنافذ التموين

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن وجود ارتفاع كبير في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية نتيجة لوجود عجز في المعروض.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار اللحوم سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو المنافذ التموينية، وأن أسعار اللحوم بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة كما هي دون أي زيادة، فضلاً عن توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لأكثر من عام، مُشيرةً إلى قيام الوزارة بشن حملات دورية على كافة أسواق اللحوم، لضمان عدم استغلال التجار.

وقالت الوزارة إنها كثفت جهودها في الرقابة على الأسواق، من خلال شن أكثر من 1200 حملة يومياً بمختلف المحافظات لضبط التجار المخالفين، بالإضافة إلى متابعة توافر السلع التموينية -خاصة السلع الأساسية- بكميات كبيرة تكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر قادمة، فضلاً عن توفير كميات من كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية تزامناً مع اقتراب شهر رمضان الكريم، هذا إلى جانب تكثيف الرقابة التموينية على جميع الأسواق، والتعامل بحزم مع كافة الممارسات الخاطئة ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسواق، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف أعباء المواطنين، خاصةً محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.

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