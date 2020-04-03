حدث ليلاً| رمضان يبدأ 24 أبريل وقرارات جديدة لمواجهة كورونا بالسعودية وأمريكا والأردن

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يأتي:

البحوث الفلكية: 24 أبريل غرة رمضان و24 مايو عيد الفطر

أعلن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور جاد محمد القاضي، أن الحسابات الفلكية التي قام بها علماء المعهد كشفت أن يوم الجمعة (24 أبريل الجاري) سيكون غرة شهر رمضان المبارك للعام الهجري الحالي حسابيًا، حيث أوضحت تلك الحسابات أن هلال الشهر سيولد بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة و26 دقيقة صباحًا (بتوقيت القاهرة) ليوم الخميس (23 أبريل).

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السعودية تعلن عن إجراءات جديدة تبدأ اليوم لمواجهة كورونا

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، تقديم وقت بدء حظر التجوال في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف و القطيف، إلى الساعة الثالثة عصرًا، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر.

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من ٩ أبريل حتى ١٥مايو.. ٩ معلومات عن مشروع البحث لطلاب النقل

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، في رسالة مصورة اليوم الخميس، عن تفاصيل المشروع البحثي الذي سيعد شرطًا لانتقال الطلاب (في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة التعليمية التالية.

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ترامب يعلن فيرجينيا وتينيسي منطقتي كوارث كبرى بسبب تفشي كورونا

أعلن الرئيس دونالد ترامب ولايتي فرجينيا وتينيسي منطقتي كوارث كبرى بسبب تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19".

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نائب يطالب بالتحقيق.. أزمة دفن متوفي كورونا ببورسعيد تصل البرلمان

طالب النائب البورسعيدي محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة، بالتحقيق الفوري قضائيًا في واقعه نقل جثمان حالة توفيت بفيروس كورونا، على سيارة نصف نقل من مستشفى المبرة إلى مقابر بورسعيد، وذلك لمحاسبة المتسببين الفعليين في الواقعة، وتحقيق أقصى عقوبة عليهم.

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الأردن يدخل حظر التجوال الكامل

دخل الأردن حظر تجول كامل، مدته 24 ساعة، اعتبارًا من منتصف ليل الخميس، للمساعدة في الحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الأردنية، على ألا يشمل الحظر الكوادر الطبية.

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الولايات المتحدة تسجل 1169 حالة وفاة بسبب كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 1169 حالة وفاة جديدة في 24 ساعة بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)، ما جعل عدد الوفيات يتجاوز عتبة الـ 6 آلاف، وفق تقديرات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

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استعدادًا لرمضان.. "الكهرباء" تعلن قرب الانتهاء من أعمال صيانة المحطات

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن الوزارة بدأت في أعمال الصيانة لمحطات توليد وإنتاج الكهرباء منذ أكتوبر الماضي، وذلك فى ضوء الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان وفصل الصيف المقبل لمنع حدوث أي انقطاعات فيه.

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استطلاع: 40% من الأمريكيين فقدوا وظائفهم بسبب تفشي كورونا

أظهر استطلاع جديد للرأي أن أربعة من بين كل 10 أمريكيين فقدوا وظائفهم أو تناقص دخلهم الوظيفي بسبب تفشي فيروس كورونا.

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