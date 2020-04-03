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البحوث الفلكية: 24 أبريل غرة رمضان و24 مايو عيد الفطر

06:41 ص الجمعة 03 أبريل 2020
البحوث الفلكية: 24 أبريل غرة رمضان و24 مايو عيد الفطر

رؤية الهلال

القاهرة - أ ش أ:

أعلن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور جاد محمد القاضي، أن الحسابات الفلكية التي قام بها علماء المعهد كشفت أن يوم الجمعة (24 أبريل الجاري) سيكون غرة شهر رمضان المبارك للعام الهجري الحالي حسابيًا، حيث أوضحت تلك الحسابات أن هلال الشهر سيولد بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة و26 دقيقة صباحًا (بتوقيت القاهرة) ليوم الخميس (23 أبريل).

وقال القاضي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الهلال سيكون في هذه اللحظة على ارتفاع 3 درجات فوق الأفق الغربي مع غروب الشمس، وبعدها بـ 30 دقيقة سيختفي، وتلك مدة كافية لرصده، حيث من المتوقع أن تكون ظروف الرؤية البصرية جيدة لمشاهدة ورصد الهلال يوم الجمعة، خاصة في المناطق الغربية من الجزيرة العربية.

وأوضحت الحسابات الفلكية - وفقًا لما أضافه رئيس المعهد - أن عدة أيام شهر رمضان لهذا العام هي 30 يومًا، حيث سيبدأ أول أيامه فلكيا يوم الجمعة (24 أبريل)، وسيكون آخر أيامه يوم السبت (23 مايو المقبل)، ويكون عيد الفطر يوم الأحد (24 مايو المقبل).

وأشار القاضى إلى أن أقصر أيام الصوم في شهر رمضان المقبل، هو أول أيام الشهر الكريم، حيث يتوقع أن تبلغ عدد ساعات الصوم 14 ساعة و25 دقيقة، فيما يكون أطول أيام الصوم في رمضان هذا العام آخر يوم في الشهر، فيما ستبلغ عدد ساعات الصوم 14 ساعة و57 دقيقة.

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المعهد القومي للبحوث الفلكية شهر رمضان الحسابات الفلكية رؤية الهلال

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