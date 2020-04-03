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الولايات المتحدة تسجل 1169 حالة وفاة بسبب كورونا

04:12 ص الجمعة 03 أبريل 2020
الولايات المتحدة تسجل 1169 حالة وفاة بسبب كورونا

ارشيفية

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 1169 حالة وفاة جديدة في 24 ساعة بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)، ما جعل عدد الوفيات يتجاوز عتبة الـ 6 آلاف، وفق تقديرات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وأعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب خضع لاختبار ثان لمعرفة ما إذا كان أصيب بفيروس كورونا المستجد، وجاءت نتيجته سلبية.

وذكر خطاب من شون كونلي طبيب ترامب، بحسب رويترز، أنه خضع للاختبار للمرة الثانية.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم حاجز المليون شخص، فيما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 51 ألف شخص، بحسب تقديرات موقع وورلد ميترو وجامعة جون هوبكنز الأمريكية.

ووصل عدد المصابين حول العالم إلى مليون و207 أشخاص، فيما وصل عدد الوفيات إلى 51356 حتى الآن، وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية عدد الإصابات بأكثر من 236 ألف إصابة، فيما وصل عدد وفيات إيطاليا الأولى في قائمة الوفيات إلى 13915 شخصًا.​

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