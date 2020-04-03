الأردن يدخل حظر التجوال الكامل

وكالات:

دخل الأردن حظر تجول كامل، مدته 24 ساعة، اعتبارًا من منتصف ليل الخميس، للمساعدة في الحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الأردنية، على ألا يشمل الحظر الكوادر الطبية.

وسجل الأردن 299 حالة إصابة بالفيروس وخمس حالات وفاة، وفق آخر إحصائيات أوردتها وكالة (بترا).