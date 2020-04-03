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الأردن يدخل حظر التجوال الكامل

04:13 ص الجمعة 03 أبريل 2020
الأردن يدخل حظر التجوال الكامل

طبيبان أردنيان بالقرب من عيادة متنقلة في عمان (روي

وكالات:

دخل الأردن حظر تجول كامل، مدته 24 ساعة، اعتبارًا من منتصف ليل الخميس، للمساعدة في الحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الأردنية، على ألا يشمل الحظر الكوادر الطبية.

وسجل الأردن 299 حالة إصابة بالفيروس وخمس حالات وفاة، وفق آخر إحصائيات أوردتها وكالة (بترا).

حظر التجوال الكامل الأردن كورونا كوفيد-19

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