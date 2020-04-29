برلماني: الفن أحد أهم الخطوط الدفاعية لمواجهة الإرهاب

كتب- أحمد علي:

أكد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم، أن الفن يعد أحد أهم الخطوط الدفاعية لمواجهة الإرهاب بالرغم من أن الفن لا يحارب بالأسلحة، ولكنه يقوم بدور لا يقل أهمية عن المحاربين والجنود الذين يواجهون المخاطر، حيث إنه يكشف لنا الخبايا والأسرار الخاصة بالإرهاب، ولذلك يعد خط الدفاع الأول.

وأوضح، بركات، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الدراما تستطيع أن تلعب دورا توعويا في قضايا التطرف والإرهاب عن طريق كتابة نصوص درامية تهذب الوجدان وتزيد من وعي الشباب وتغرس الوطنية والانتماء وتعمق ثقافة السلام والحوار والاختلاف في إطار التسامح، والعمل الفني المرئي أكثر تأثيرًا من الخطابات والكتاب، ويستطيع الوصول إلى عدد كبير من الناس.

وطالب النائب، صناع السينما والدراما والمسرح، بتقديم العديد من الأعمال التي تتناول الإرهاب بشكل واضح ودقيق ولابد أن تساعد الدولة على تقديم هذه الأعمال وتوفير كل السبل لتحقيقة من خلال توفير المعلومات، مشيدا بالأعمال الوطنية التي بدأت بالعودة من جديد كانت بدايتها فيلم "الممر"، ومسلسل "الاختيار"، ومن قبل مسلسل "الجماعة" الذي وضح نشأة وظهور جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الوعي بين الشباب حول حقيقة هذه الجماعات.

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