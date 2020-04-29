محافظ الجيزة : توريد 31 ألف طن قمح بالشون والصوامع

كتب- محمد نصار:

صرح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بأن إجمالي ما تم توريده من قمح محلي بالشون والصوامع الواقعة بنطاق المحافظة بلغ حتى الآن نحو 31 ألف طن.

وأكد راشد، في بيان، اليوم الأربعاء، انتظام سير عملية توريد الأقماح بنطاق المحافظة ..لافتا الى أن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات تتابع عملية توريد الأقماح المحلية بالشون والصوامع الكائنة بدائرة المحافظة يوميا

وأوضح أن الإجراءات المشددة التي تم تنفيذها من قبل المحافظة، وأجهزة التفتيش، ومديريتي الزراعة والتموين ساهمت بشكل كبير في تحقيق زيادة في توريد القمح.

وأشار إلى أن هناك متابعة يومية للتأكد من سير عمليات التوريد للشون والصوامع بشكل سليم، والقضاء على أي مشكلات أو معوقات على الفور.

وشدد على عدم التهاون في مواجهة أي حالات تقصير، وضرورة الحفاظ على جودة المحاصيل التي يتم جمعها، والتأكد من سلامتها قبل التخزين، والمتابعة الصارمة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان أعلى مستويات الجودة وعدم اختلاطها بالمخلفات طوال فترات التخزين.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن السعة التخزينية للصوامع والشون بالمحافظة تصل إلى 244 ألف طن، فيما يوجد بالمحافظة 15 صومعة وشونة تستقبل محصول القمح هذا العام. ​