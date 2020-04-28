تبدأ غدا.. أبرز المعلومات عن امتحانات نهاية العام لأولى وثانية ثانوي

كتب - أسامة علي:

تنطلق امتحانات الصف الأول الثانوي، صباح غد الأربعاء المقبل، والصف الثاني الثانوي، بعد غد الخميس الـ ٣٠ من أبريل الجاري.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الفترات الزمنية المحددة لكل محافظة لأداء امتحانات نهاية العام. حيث تم تقسيم الطلاب مجموعتين علي فترتين.

وينشر مصراوي أبرز معلومات عن إمتحانات نهاية العام لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

تبدأ الامتحانات يوم الأربعاء الموافق ٢٩ ابريل لاولى ثانوي ، والخميس ٣٠ مايو لثانية ثانوي .

تنتهي الاختبارات ٢٠ مايو المقبل

يمكن أداء الامتحان بواسطة جهاز التابلت أو الحاسب الآلي الشخصي، أو جهاز المحمول على متصفح جوجل كروم بكتابة الرابط التالي : http://assessment.ekb.eg .

تم تقسيم الطلاب إلى مجموعتين وفق محافظاتهم خلال الاختبارات لضمان عدم تأثر شبكة الإنترنت.

لكل محافظة ٣ ساعات متاح فيها الدخول على منصة الامتحانات ، حسب التقسيم .

تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتي الثالثة عصرا.

يؤدي الامتحانات في الفترة من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهراً طلاب محافظات (القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، وكفر الشيخ، وقنا، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وشمال سيناء، والوادي الجديد، وجنوب سيناء).

الفترة من الساعة ١٢ ظهراً حتى ٣ عصراً، يؤدي الامتحان طلاب محافظات الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وبني سويف، والأقصر، والسويس، والبحر الأحمر، ومطروح.

تجرى الامتحانات من المنازل بنظام الكتاب المفتوح.

الامتحانات شرط لاجتياز السنة الدراسية .

مجموع الدرجات يضاف إلى امتحانات الترم.

الرسوب في مادة، سيضطر الطالب للدخول امتحان دور ثان.



التصحيح إلكترونيا عدا الأسئلة المقالية تصحح بواسطة معلمين.



إعلان النتيجة إلكترونيا بعد الانتهاء من عمليات التصحيح.

عقوبات شديدة للطلاب عند محاولات الغش .

اقرأ أيضا:

خطوات الحصول على أكواد الامتحانات الإلكترونية لأولى وثانية ثانوي

بالأيام والمحافظات.. وزير التعليم يعلن جدول امتحانات الترم الثاني لأولى وثانية ثانوي