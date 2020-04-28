رئيس الوزراء يصدر قراراً بفرض حظر التجول في بعض مناطق شمال سيناء
القاهرة - (أ ش أ)
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بفرض حظر التجول في بعض مناطق شمال سيناء لمدة ٣ أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة صباح الثلاثاء.
وبحسب القرار، يحظر التجول في المنطقة المحددة شرقاً من تل رفح ماراً بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوباً من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.
وتكون توقيتات حظر التجول في المنطقة المشار إليها من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجول من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر.
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