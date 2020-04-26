التموين: تأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية

كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بإرجاء تحصيل المبالغ والأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية خلال شهر رمضان المبارك، وحتى نهاية عيد الفطر المبارك.

وجاء في القرار أنه بمناسبة شهر رمضان، وفي ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية من مكافحة فيروس كورونا المستجد، وحرصًا من الوزارة على توافر الخبز البلدي المدعم للمواطنين بكل المناطق، وتيسيرًا على أصحاب المخابز البلدية في ظل الظروف الحالية، أصدر وزير التموين قرارًا بإرجاء تحصيل المبالغ والأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البدلية خلال شهر رمضان المبارك وحتى نهاية عيد الفطر المبارك.

ووجه المصيلحي، مركز معلومات الوزارة لإطلاق خدمة جديدة للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية لتقييم أداء وعمل المخابز في مصر، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وبمجرد دخول المواطن على الموقع ستظهر له أيقونة خاصة بـ"استطلاع رأي المواطن في المخابز" وبمجرد الضغط عليها سيتم إدخال الرقم القومي، ورقم بطاقة التموين وتبدأ عملية التقييم، على أن يقوم المواطن بتقييم أداء المخبز المتعامل معه.

وشدد المصيلحي على أن عناصر التقييم تشمل رأي المواطنين من حيث حُسن معاملة المخبز للجمهور، وجودة الخبز، والتزام المخبز بمواعيد العمل، انضباط وزن الرغيف، ونظافة المخبز، لافتًا إلى أن الهدف من ذلك هو تقييم أداء وعمل أصحاب المخابز من أجل تحسين وتجويد الخدمة أكثر للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية والمستفيدين من منظومة الخبز، وسيتم النظر بعين الاعتبار لكل الملاحظات والتقييمات الواردة من جانب المواطنين واتخاذ اللازم بشأنها أولاً بأول.