برلمانية تتقدم بطلب إحاطة لمواجهة نقص الدم في مراكز التبرع والمستشفيات

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدمت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة والتعليم العالي، بشأن نقص كميات الدم في مراكز التبرع والمستشفيات بسبب أزمة كورونا.

وأكدت أنه مع استمرار أزمة فيروس "كورونا المستجد"، ظهرت أزمة نقص كميات الدم في مراكز التبرع به وتجميعه.

وأوضحت النائبة أن تراجع الإقبال على التبرع بصورة ملحوظة، يأتي جراء خوف المتبرعين من خطر الإصابة بالفيروس، رغم تأكيدات المسئولين على التبرع باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تمنع ذلك.

وشددت: "هذا الأمر خطير للغاية خاصة مع وجود فئات كثيرة من المرضى حياتهم مهددة بالخطر ومرهونة بكيس دم، على رأسهم مرضى الأورام وأنيميا البحر الأبيض المتوسط وغيرهم".

وطالبت حسونة، بتأكيد اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة المتبرعين، وتدشين حملات لتوعية المواطنين بأهمية التبرع بالدم، خلال هذه الفترة الحرجة، وإيضاح أن التبرع آمن ولن يمسهم أي أضرار، وأيضًا البحث عن بدائل لإقناع المواطنين بالتبرع بالدم.​