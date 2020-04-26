وزير السياحة: قرار بإغلاق فندق بشرم الشيخ ومطعمين في القاهرة

كتب- يوسف عفيفي:

أصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، قرارًا بإلغاء ترخيص أحد الفنادق السياحية الكبرى بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، نتيجة تسريح إدارة الفندق العمالة وعدم الاستجابة للتعليمات الصادرة بشأن الحفاظ على العمالة الفندقية المدربة وعدم تسريحها لما له من آثار سلبية عديدة على القطاع السياحي في مصر.

وأكد الوزير، في بيان اليوم، أن الحفاظ على حقوق العمالة وصحة المواطنين يأتي على رأس أولويات الوزارة.

وأصدر العناني أيضًا، قرارًا بإغلاق مطعمين سياحيين بمنطقة القاهرة الكبرى، نظرًا لعدم التزامهما بالشروط والضوابط الموضوعة من أساليب وقاية العاملين وأعداد الزوار المسموح بتواجدهم داخل المنشأة.

يأتي ذلك في ضوء جهود الدولة والتكليفات الواضحة بعدم المساس بأجور العاملين أو تسريحهم، وفى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الحفاظ على العمالة الموجودة بالقطاع السياحي، وفي إطار قرارات مجلس الوزراء بالسماح للمطاعم والمنشآت السياحية التي تقدم وجبات وأغذية وحلويات بخدمة استلام المأكولات من ذات المكان (التيك أواي) اعتبارًا من يوم الجمعة 24 أبريل الجاري وطوال أيام الأسبوع خلال شهر رمضان المبارك، وفي ضوء متابعة الوزارة للتأكد من التزام هذه المنشآت بالضوابط الموضوعة في هذا الشأن للحفاظ على صحة العاملين بالمطاعم ومريدها.

ونبهت الوزارة، على كافة المنشآت السياحية بالالتزام بالضوابط والشروط المحددة، وأرسلت عددا من لجان المرور للتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية الموجودة في مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر ووسط البلد والزمالك والكورنيش والجيزة والدقي والمهندسين والهرم وأكتوبر والتجمع.

و من أهم الشروط والضوابط الالتزام بتشغيل العاملين بحد أقصى 50 % من حجم العمالة بالمطعم، وإخضاع أفراد العمالة للكشف الطبي مع قياس درجات الحرارة بصورة يومية طوال شهر رمضان، وتدريب العاملين على مهارات السلامة والتزامهم بارتداء الملابس الواقية من أقنعة وقفازات، والتزامهم بالإجراءات الوقائية لنظافة وتعقيم المطعم، والالتزام بالمواعيد المعمول بها لحظر التجول، وإعداد منطقة انتظار ملائمة خارج المكان، وألا يسمح بتكدس العملاء في ذات الوقت داخل المطعم للطلب والاستلام، وتطبيق معايير التباعد الاجتماعي داخل المطعم أو المنشأة.