حدث في 8 ساعات| قرض جديد من صندوق النقد.. والصحة العالمية توجه رسالة حول التزاحم

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برنامجًا إصلاحيًا جديدًا للاقتصاد مع صندوق النقد، وبدء صرف الـ500 جنيه للمتخلفين، والصحة العالمية توجه رسالة جديدة للمواطنين، وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدء من اليوم.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: