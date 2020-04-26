حدث في 8 ساعات| قرض جديد من صندوق النقد.. والصحة العالمية توجه رسالة حول التزاحم
كتب- يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برنامجًا إصلاحيًا جديدًا للاقتصاد مع صندوق النقد، وبدء صرف الـ500 جنيه للمتخلفين، والصحة العالمية توجه رسالة جديدة للمواطنين، وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدء من اليوم.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
4092
عدد المصابين
-
1075
عدد المتعافين
-
294
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
2826904
عدد المصابين
-
807037
عدد المتعافين
-
197871
عدد الوفيات
إعلان