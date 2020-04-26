"السياحة والبترول": تخفيضات على سعر الوقود للطيران

كتب - يوسف عفيفي:

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بمقر وزارة البترول، لمناقشة عدد من الموضوعات لدعم القطاع السياحي في ظل الأزمة الحالية لفيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان اليوم، تم الاتفاق خلال الاجتماع، على منح تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى 10 سنت على الجالون الواحد والتي سيتم تطبيقها فور عودة حركة الطيران مرة أخرى وبشكل دائم.

يأتي ذلك تشجيعا لزيادة الحركة السياحية الداخلية والوافدة إلى مصر.