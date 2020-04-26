بروتوكول بين "الرعاية الصحة" و"الجمعيات الأهلية" لتدريب المتطوعين وتعقيم بؤر كورونا

كتب - أحمد جمعة:

وقعت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية؛ بهدف نشر الوعي بفيروس كورونا والتعريف بسبل تفادى العدوى وانتشارها بين المواطنين، في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان للهيئة اليوم الأحد، يأتي ذلك دعما لتضافر جهود المؤسسات الحكومية ممثلة في هيئة الرعاية الصحية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ويمثلها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لمنع انتشار عدوى كورونا المستجد علي خلفية التسلح بالوعي الجمعي للمواطنين لمجابهة كوفيد 19 المستجد الذي أصبح جائحة عالمية تسعي الدول لمجابهتها .

وقع البروتوكول الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، كطرف أول، نيابة عن الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومثل الطرف الثاني للبروتوكول الدكتور طلعت عبد القوي السيد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية.

وبموجب البروتوكول، تقوم الهيئة العامة للرعاية الصحية بتأهيل وتدريب المتطوعين المرشحين من قبل الاتحاد العام للمؤسسات الأهلية على سبل الوقاية من فيروس كورونا، على أن يقوم هؤلاء المتطوعين بتسليم الأدوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، بالإضافة إلى مشاركتهم في تعقيم وتطهير الأماكن التي تحددها الهيئة بعد توفير المواد والأجهزة اللازمة لذلك تحت إشرافها .

وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إنه لا بديل عن تعاون المؤسسات الحكومية مع منظمات المجتمع المدني بهدف دعم حقوق المواطن وتحقيق سبل التنمية المستدامة، مؤكدا أن ذلك يأتي متسقا مع رؤية القيادة السياسية بأهمية التعاون مع المجتمع المدني بمؤسساته الأهلية لمواجهة أزمة كوفيد 19 المستجد.

وتابع:"نؤمن بدور الشباب وقدرته على المشاركة الفاعلة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بتفشي كورونا المستجد، مؤكدا ـن الرهان على الشباب في نشر التوعية بفيروس كورونا".

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أنه بموجب هذا البرتوكول سيتم التركيز على تدريب وتأهيل شريحة كبيرة من الشباب على أساليب التوعية بفيروس كورونا وسبل الوقاية منه .

وكشف الدكتور أحمد السبكى عن تسليم العلاج الشهري لـ 4500 مريض من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل حتى الآن، مشيرًا إلى أنه سيكون أول الأنشطة التي يقوم بها هؤلاء المتطوعين هو المشاركة في توصيل الأدوية لهذه الفئات، باعتبارهم من الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد .

يشار إلي أن الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، أعلنت عن قرارها بتسليم العلاج الشهري لأصحاب الأمراض المزمنة، من المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل، والمسجلين بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، مجانًا حتى محال سكنهم، ضمن حزمة الإجراءات والتدابير الوقائية التي تطبقها الهيئة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.