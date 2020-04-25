أبو العينين: لن ننسى شهدائنا.. وذكرى تحرير سيناء تتواكب مع انتصارات تنموية كبرى

كتبت- ميرا إبراهيم:

قدم النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي ولكل أبطال القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء.

وقال "أبو العينين": "بنفوس يملؤها الفخر، نتقدم بتهنئة خالصة، في الذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي حفظ مصر في قلبه ووعاها في ضميره، فعمل مخلصًا من أجل رفعتها وصون كرامتها، ولكل أبطال القوات المسلحة الباسلة في أرض سيناء، ممن حملوا على أكٌفهِم أرواحًا طاهرة ودماء ذكية بذلوها فداءً للأرض وصونا للعرض وأننا لن ننسى شهدائنا".

وأكد أن "ذكرى تحرير سيناء، إذ تتواكب مع انتصارات تنموية كبرى وانجازات حقيقية على الأرض، فإنها تلقي بظلالها على الصفحات الخالدة في التاريخ المصري، وتعود بنا لذكرى بطل الحرب والسلام الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، الذي قاد معركة النصر عام 1973، والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، رحمه الله، الذي انتصر لإرادة المصريين الحرة بـ دبلوماسيته الحكيمة ورفع العلم المصري على أرض سيناء، إلى هذا اليوم الذي دبت فيه الحياة على أرض الفيروز بثورة تنموية شاملة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأضاف: "كم كان شارحًا للنفس ومطمئنًا للجميع، أن لا تتوقف رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، عند التطهير العسكري والإجلاء القسري لجذور الإرهاب فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى البناء والتعمير، بفيض من الرؤى التنموية الشاملة والمشروعات القومية الضخمة بـ طاقة تمويلية تبلغ 600 مليار جنيه، لـ تتحول سيناء إلى جنة مصر الخصبة، ومصدر قوتها الاقتصادية، ونقطة انطلاقها نحو العالمية في الاستثمار والصناعة والسياحة".

وتابع: "مصر الحديثة تقف اليوم شامخةُ أبية، تستلهم من أصالة الماضي حاضرا مشرقا، ومستقبلا واعدا، وتسير بخطوات واثقة وجادة في سُبُل متوازية نحو تحقيق توازن يدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا، ولا يخل بالمنظومة الاقتصادية أو يعطل مسيرة التنمية، في ذكرى ملحمة وطنية أعادت للوطن مهابته، وللشعب كبرياءه، وردت "سيناء" أغلى بقاع الأرض إلى حضن الوطن".