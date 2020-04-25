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وزير الإعلام يهنئ الشعب المصري بعيد تحرير سيناء

07:18 م السبت 25 أبريل 2020
وزير الإعلام يهنئ الشعب المصري بعيد تحرير سيناء

أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام

كتب- مصطفى علي:

تقدم أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام ، بأرق التهاني لجموع المصريين بمناسبة عيد تحرير سيناء الثامن والثلاثين.

ووجه هيكل كل التحية والتقدير لأرواح شهدائنا الأبرار من القوات المسلحة الذين خاضوا أشرف المعارك وضحوا بأروحهم في سبيل أن يحيا هذا الوطن في عزة وكرامة.

أسامة هيكل عيد تحرير سيناء وزارة الدولة للإعلام

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