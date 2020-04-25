أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

ترامب: لقد اجتزنا للتو 5 ملايين اختبار لفيروس كورونا

03:59 م السبت 25 أبريل 2020
ترامب: لقد اجتزنا للتو 5 ملايين اختبار لفيروس كورونا

ترامب

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تجاوزت عتبة 5 مليون اختبار بخصوص فيروس كورونا المستجد المسبب بمرض كوفيد-19.

وأضاف ترامب، عبر تويتر، "ذلك أكثر بكثير من أي دولة أخرى في العالم، في الواقع ، أكثر من جميع الدول الكبرى مجتمعة!"، مؤكدا أن العديد من مواقع الاختبار مفتوحة ومتاحة.

وتابع قائلا "لا تصدقوا الأخبار المزيفة!".

وقال ترامب يوم الجمعة إنه لا يوجد عقار حتى الآن ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن بلاده تقوم بالعديد من الاختبارات لاستخدام الأجسام المضادة ضد الفيروس القاتل.

وأكد أن الولايات المتحدة حققت تقدما ملحوظا في مكافحة الفيروس خلال الأيام السبعة الماضية.

ترامب فيروس كورونا الولايات المتحدة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 4092

    عدد المصابين

  • 1075

    عدد المتعافين

  • 294

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2826904

    عدد المصابين

  • 807037

    عدد المتعافين

  • 197871

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان