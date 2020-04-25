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شعبة المخابز : انتظام صرف حصص الدقيق لجميع المخابز

02:04 م السبت 25 أبريل 2020
شعبة المخابز : انتظام صرف حصص الدقيق لجميع المخابز

عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز

كتب- محمد سامي:

أكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، انتظام صرف حصص الدقيق من المطاحن لكافة المخابز على مستوى الجمهورية، لاستمرار إنتاج الخبر المدعم وتوفيره للمواطنين خلال شهر رمضان، كما يتم التواصل مع وزارة التموين بشكل مستمر مع اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد بدأت امس الجمعة تعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية، حيث يتم تشغيل المخابز اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة 5 مساء كما يسمح لبعض المخابز للعمل حتى الساعة 9 مساء وفقًا لطبيعة كل منطقة طوال شهر رمضان، حيث تقوم كل مديرية تموين بتنظيم عمل المخابز بما يضمن توافر الخبز المدعم على مدار اليوم طوال اليوم، مع إلزام كل مخبز بالإعلان عن المواعيد بخط واضح للمواطنين.

عبد الله غراب المخابز صرف حصص الدقيق فيروس كورونا

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