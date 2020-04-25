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القوى العاملة: مصري يحصل على 100 ألف جنيه مستحقات بالسعودية

12:08 م السبت 25 أبريل 2020
القوى العاملة: مصري يحصل على 100 ألف جنيه مستحقات بالسعودية

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب - يوسف عفيفي:
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات بالمملكة لصرف مستحقات عامل مصري بلغت 24 ألف ريال سعودي، أي ما يزيد عن 100 ألف جنيه مصري.

وبحسب بيان اليوم، كلف الوزير، مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مشكلة العامل المصري "محمد.أ.ح. أ" الذي يعمل بإحدى شركات المقاولات بالمملكة العربية السعودية ويتضرر من عدم صرف مستحقاته.

وأكد المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرازق أحمد، أن المكتب تواصل مع مسئولي شركة المقاولات للمطالبة بمستحقات العامل المصري، وتم الاستجابة وتم تحصيل مستحقات العامل وبلغت 24 ألف ريال سعودي، بما يوازي ما يزيد عن 100 ألف جنيه مصري.

يأتي ذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

مستحقات عامل المصريين بالخارج السعودية وزارة القوى العاملة

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