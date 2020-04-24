​​برلماني: قرارات الحكومة بشأن كورونا مدروسة جيدًا

كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن حظر التجوال، تؤكد أن الأمر غير متروك للصدفة ولكنه مدروس جيدًا.

وأضاف أن تلك القرارات تؤكد أن جميع السيناريوهات مطروحة، وأن الجميع يعمل بوضع خطة وأخرى بديلة، وفقًا لبيانات دقيقة وخطوات استباقية، وهذا ما كان الجميع ينتظره، وهو العمل بخطوات استباقية، وهذا يؤكد أن هناك مؤسسات قادرة على التعامل مع أي من الملفات والأزمات في المجتمع.

وأوضح إسماعيل، في بيان له اليوم، أن حزمة الإجراءات والتي تمثلت فى تقليص حظر التجول، فتح المحال والمراكز التجارية طوال أيام الأسبوع، عودة بعض الأعمال الحكومية تدريجيًا بتشغيل خدمات محددة بوزارتي العدل والداخلية، عودة بعض دوائر المحاكم للعمل كجلسات إعلام الوراثة، عودة المطاعم للعمل (تيك أواي) و(ديليفري) فقط، بالإضافة لإعلان الحكومة أنه في حال استمرار أرقام الإصابات وفق التوقعات تعود الحياة لطبيعتها في عيد الفطر، يؤكد الوقوف بجدية على كافة التفاصيل والسيناريوهات.

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