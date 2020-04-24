النقل: 5 أتوبيسات لنقل المصريين القادمين من السعودية للحجر الصحي
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كتب- أسامة علي:
وجّه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بدفع 5 أتوبيسات سوبر جيت فاخرة لنقل الركاب العالقين عند وصولهم من صالة الوصول إلى موقع الحجر الصحي، المقرر من وزارة الصحة، وهم ركاب الطائرة القادمة من المملكة العربية السعودية إلى القاهرة عصر اليوم الجمعة.
وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، أن ذلك يأتي استمرارًا للجهود التي تبذلها الوزارات المختلفة بالحكومة المصرية لعودة المواطنين المصريين العالقين في الخارج إلى مصر، وتقديم كافة التسهيلات لهم عند عودتهم.
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