أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

القوى العاملة: تفتيش 229 منشأة حفاظًا على سلامة العمال من كورونا

03:44 م الجمعة 24 أبريل 2020
القوى العاملة: تفتيش 229 منشأة حفاظًا على سلامة العمال من كورونا

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن التقارير الواردة من المديريات لغرفة العمليات بالوزارة أظهرت تفتيش ومتابعة 229 منشأة أمس على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات.

وأوضح الوزير، في بيان، اليوم الجمعة، أن مديرية القوى العاملة بالإسكندرية راجعت استيفاء التطهير الدوري، وتوافر مهمات سلامة العمال في 22 منشأة، و22 منشأة في سوهاج، و20 منشأة في القاهرة و16 منشأة في البحيرة، و15 منشأة في الشرقية، و14 في دمياط، و10 منشآت في كل من القليوبية والمنيا، وكفرالشيخ والغربية على التوالي، والجيزة 9 منشآت وأقل من ذلك في باقي المحافظات.

وأظهرت التقارير أنه ضمن الـ20 منشأة بالقاهرة تم الغلق الاحترازي في منشأة واحدة وتخفيض العمالة في باقي المنشآت، وفي الإسكندرية تم تخفيض العمل في 22 منشأة بالعمل وردية واحدة وفي سوهاج تم غلق منشأة واحدة من ضمن 22 منشأة تم التفتيش عليها.

وقال الوزير للمسئولين عن غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بجميع مديريات القوى العاملة: يجب أن نعمل من أجل التغلب على تلك الأزمة، باعتبارها وضعا استثنائيا، والتعامل مع أي مشكلة فور حدوثها، ما يحتاج من الجميع العمل بمنظومة الفرد الواحد للمحافظة على رونق الصورة ونظافتها ببذل الجهد أضعاف الأضعاف عما سبق لوضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة.

وتابع سعفان الجدول الزمني المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 48 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.

محمد سعفان القوى العاملة سلامة العمال فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3891

    عدد المصابين

  • 1004

    عدد المتعافين

  • 287

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2721354

    عدد المصابين

  • 748876

    عدد المتعافين

  • 191614

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:القبض على سما المصري.. والنيابة تبدأ التحقيق