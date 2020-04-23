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بعد تعديل قرار الحظر.. "النقل" تعلن مواعيد عمل المترو في رمضان "محدث"

07:56 م الخميس 23 أبريل 2020
بعد تعديل قرار الحظر.. "النقل" تعلن مواعيد عمل المترو في رمضان "محدث"

مترو الأنفاق

كتب - أسامة علي:

أعلنت وزارة النقل اليوم الخميس، تعديل مواعيد عمل مترو الأنفاق خلال شهر رمضان المعظم، بناء على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، بعد قرار مجلس الوزراء بتعديل مواعيد حظر التجوال بدءًا من غدا الجمعة، بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك وذلك (من التاسعة مساءً حتى السادسة صباحا).

وأضافت الوزراة في بيان، أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، قامت بتعديل جداول التشغيل حيث سيكون التشغيل اليومي من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً، وسيكون موعد قيام آخر قطار من محطة حلوان الساعة 8.15 مساءا بالخط الأول للمترو، وقيام آخر قطار من محطة المرج الجديدة الساعة 8.30 مساء.

أما الخط الثانى للمترو فيكون قيام آخر قطار من محطة شبرا الخيمة الساعة 8.35 دقيقة مساءً، ومن محطة المنيب أيضاً من الساعة 8.35 دقيقة، وفي الخط الثالث فسيكون قيام آخر رحلة قطار من محطة نادى الشمس الساعة 8.15 مساء، ومن محطة العتبة الساعة 8.40 دقيقة مساءً.

وأشار بيان الوزارة، إلى أن الفريق مهندس كامل الوزير شدد، على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا بما تشمله من استمرار أعمال التعقيم والتطهير للقطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر.

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