الأوقاف تطالب العاملين باستقاء المعلومات من موقع الوزارة ورؤسائهم في العمل

كتب - محمود مصطفى:

دعا الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، العاملين بالوزارة بمختلف متسوياتهم الوظيفية، بعدم استقاء المعلومات الخاصة بواجبهم الوظيفي إلا من خلال ما ينشر على الموقع الرسمي للوزارة أو ما يبلغ لهم من خلال رؤسائهم المباشرين.

وأضاف حسن في تصريحات له الخميس، أن ذلك يأتي دفعًا لأي التباس نتيجة تعديل أو تغيير بعض عناوين ما ينشر على موقع الوزارة وصفحتها الرسمية.

وتابع المتحدث باسم الأوقاف:" كامل ثقتنا البالغة في حسن فهم العاملين بالوزارة لصحيح دينهم و لواجبهم الوطني، و مراعاتهم للضوابط الشرعية والمصلحة الشرعية والوطنية معًا، وحرصهم الشديد على تفويت الفرصة على أعداء الوطن المتربصين به، وعلى الكتائب الإلكترونية لجماعات الشر والضلال الذين لا يراعون حرمة الشهر الشريف ولا يتقون الله في دين ولا وطن".

كانت وزارة الأوقاف المصرية، أكدت أن شهر رمضان هو شهر القرآن، وأننا نتعبد إلى الله (عز وجل) بتلاوته وسماعه ومدارسته.

وأضافت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، أنه لم يصدر عن الوزارة أي بيان بشأن منع قراءة القرآن ولن يصدر: بل نحث جميع المسلمين في مصر وفي مشارق الأرض ومغاربها على الاهتمام بقراءة القرآن في الشهر الفضيل.

اقرا أيضا:

"الأوقاف" تصدر بيانًا بشأن بث قرآن المغرب بالمساجد في رمضان