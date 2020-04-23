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الرقابة الإدارية تلقي القبض على مدير التفتيش بمحافظة الدقهلية متلبسا بالرشوة

06:05 م الخميس 23 أبريل 2020
الرقابة الإدارية تلقي القبض على مدير التفتيش بمحافظة الدقهلية متلبسا بالرشوة

تعبيرية

كتب - أحمد جمعة:

ألقت هيئة الرقاية الإدارية، القبض على مدير عام إدارة التفتيش والمتابعة بديوان عام محافظة الدقهلية، متلبسا بتقاضي مبلغ نصف مليون جنيه على سبيل الرشوة كمقدم لمبلغ مليون جنيه، طلبها من صاحب شركة تعمل في مجال الاستيراد والتصدير والمالك لقطعة أرض مساحتها حوالى 320 م2 كائنة بشارع المشاية بحي غرب المنصورة وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 120 مليون جنيه، مقابل قيامه باستغلال صلاحيات وظيفته بفحص النزاع على قطعة الأرض وتوصيته بإصدار قرار إيقاف ترخيص أعمال البناء على الأرض وعدم توصيل المرافق لها لصالح الثاني، وجاري عرضه على النيابة العامة المختصة للتحقيق معه.

وأوضحت الهيئة في بيان لها الخميس، أنه في إطار استكمال جهود الهيئة المبذولة لضبط المتلاعبين في المستلزمات الطبية وبالتعاون مع الاجهزة التنفيذية بمحافظات الغربية، وبور سعيد، وجنوب سيناء، أسفرت أعمال الرقابة والمرور على مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية غير المرخصة عن ضبط 18580 ماسك طبى، و23889 عبوة أدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

هيئة الرقاية الإدارية الدقهلية رشوة

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