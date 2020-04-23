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السيسي يهنئ أمير الكويت هاتفيا بحلول شهر رمضان المبارك

05:31 م الخميس 23 أبريل 2020
السيسي يهنئ أمير الكويت هاتفيا بحلول شهر رمضان المبارك

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب - محمود مصطفى:

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً عن تمنياته للشعب الكويتي الشقيق بكل الخير والتقدم والاستقرار، وذلك خلال الاتصال التليفوني الذي قام به مع العاهل الكويتي اليوم.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن أمير دولة الكويت أعرب عن خالص شكره وامتنانه للرئيس عبدالفتاح السيسي، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار.

وأشار إلى أنه تم خلال الاتصال التباحث حول بعض موضوعات العلاقات الثنائية ذات الاهتمام المشترك.

السيسي شهر رمضان صباح الأحمد الجابر الصباح الكويت

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