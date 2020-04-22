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رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بحلول شهر رمضان المعظم

11:29 ص الأربعاء 22 أبريل 2020
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بحلول شهر رمضان المعظم

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وأعرب رئيس الوزراء، عن أخلص التهانى وأطيب التمنيات، لشيخ الأزهر بمناسبة حلول هذا الشهر الكريم، الذي اختصه الله سبحانه وتعالى بالرحمات، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على شعب مصر العظيم بالتقدم والرخاء، وأن تنعم شعوب الأمة العربية والإسلامية بالأمن والأمان والسلام.

مصطفى مدبولي شهر رمضان شيخ الأزهر أحمد الطيب

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