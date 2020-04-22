اليوم.. قطع المياه عن 12 منطقة بالقاهرة لمدة 12 ساعة

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (جامعة الأزهر – فندق الماسة – مستشفى دار الفؤاد – قاعة المؤتمرات – ستاد القاهرة – ملحق المنطقة الأولى – عمارات التوفيق – الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة – الشئون المالية للقوات المسلحة – عمارات السينما – مستشفى التأمين الصحى – المنطقة الأولى).

وأوضحت الشركة في بيان، أن مدة الانقطاع تستمر لمدة 12 ساعة اعتبارًا من الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء الموافق 22-4-2020 وحتى الساعة السادسة صباح يوم الخميس الموافق 23-4-2020، وذلك نظرًا لقيامها بأعمال لحام على خط المياه قطر 600 مم بمنطقة مدينة نصر.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مشيرة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.​