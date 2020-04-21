شوقي يكشف تفاصيل المنصة الإلكترونية لمراجعات طلاب الثانوية العامة "أونلاين"

كتب - أسامة علي:

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل مبادرة، لإطلاق المنصة الإلكترونية، لعرض مراجعات أونلاين لطلاب الثانوية العامة.

وقال شوقي، إن المنصة غير تابعة للدولة، ولكنه عمل جيد أردت إيصاله لمن يري به قيمة، موضحا أنه بمقابل فهذا طبيعي، لأن من قام بإعداده تكبد أعباء مالية وهذا ليس من شأن الوزارة.

وأضاف شوقي: "أطلقنا البث المباشر والقنوات التعليمية مجانا، أما هذه المنصة اختيارية لمن يرغب في الاستفادة منها".

ولفت إلى أن الفرق، أن الوزارة راجعت المادة العلمية واختيار المعلمين، وهناك منصات أخري تعمل بمقابل مادي ولا نراجعها ولذلك لا نستطيع ترشيحها.

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن عن مبادرة لدعم طلاب الصف الثالث الثانوي في مصر، من منصة إلكترونية تعرض مراجعات اونلاين للعديد من المواد، وذلك في ظل الظروف الراهنة وضرورة الحفاظ على صحة أبنائنا وتحقيق التباعد الاجتماعي اللازم لعبور هذه الأزمة.

وقال شوقي في بيان له، إن وزارة التربية والتعليم تدعم كل المبادرات التي تساهم في مساندة الطلاب، ومنها هذه المراجعات التي يقدمها كوادر من المعلمين الأفاضل، حيث تعرض المواد التعليمية بطريقة جذابة تمكن الطالب الفهم والتفاعل بطرح الأسئلة على المدرس.