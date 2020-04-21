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بعد غياب ٤٢ يوما.. عبدالعال يفتتح أعمال الجلسة العامة

12:07 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
بعد غياب ٤٢ يوما.. عبدالعال يفتتح أعمال الجلسة العامة

الدكتور علي عبدالعال

كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

افتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، بعد غياب استمر ما يقرب من ٤٢ يوما بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يناقش البرلمان حزمة من التشريعات مثل مشروع قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد في مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا.

ويهدف القانون إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، ولتحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أي عمالة اشترط مشروع القانون الاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بكل أو بعض المزايا المقررة في مشروع القانون عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.

علي عبدالعال مجلس النواب الجلسة العامة فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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