​وزارة الثقافة تحيي ذكرى رحيل صلاح جاهين وسيد مكاوي إلكترونيًا

كتب- محمد عاطف:

تحيي وزارة الثقافة، ذكرى رحيل العملاقين الموسيقار سيد مكاوي والشاعر صلاح جاهين، من خلال المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك".

وتبث الوزارة في التاسعة مساء الثلاثاء، على قناتها بـ"يوتيوب" أوبريت "نظارة سوداء شايفة ورد" من إنتاج دار الأوبرا المصرية ويروي المشوار الفني للراحلين، ويتضمن نماذج من أهم الأعمال التي تعاونا في إبداعها، كما يجسد عددًا من الشخصيات التي عاصرتهما وبطولة علي الحجار، هالة فاخر، نشوى مصطفى، بهاء جاهين، مي فاروق ومن إخراج جيهان مرسي.

يعقبه عرض المونودراما "أنا كارمن" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة أداء وتأليف وإخراج سما إبراهيم، موسيقى جورج بييزيه إلى جانب عدد من مؤلفات أيمن الخياط، توزيع موسيقي محمد حسني، تصميم ملابس رشيدة علي ويدور في قالب غنائي استعراضي كوميدي حول بحث كل امرأة عن الحرية والحب رغم اختلاف الثقافات.