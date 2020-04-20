برلماني يطالب الحكومة بفتح مرحلة جديدة لتسجيل "العمالة غير المنتظمة"

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب عن دائرة الزيتون والأميرية، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري القوى العاملة، والمالية، بشأن العمالة غير المنتظمة بدائرة الزيتون والأميرية.

وأضاف "عبدالغني" في طلب الإحاطة، أنه على الرغم من إعلان وزارة القوى العاملة تقديم إعانات لتلك الفئة خلال تلك الفترة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، وذلك عبر تسجيل البيانات على موقع الوزارة، إلا أنه من خلال متابعة أوضاع دائرة الزيتون والأميرية حيث أن الإعانات المقدمة لا تتناسب مع الأعداد التي تم تسجيلها على موقع الوزارة والبالغة 1700 مواطن بدائرة الزيتون والأميرية، مما يمثل نسبة ضئيلة للغاية لمن يستحقون الحصول على هذا الدعم.

وطالب النائب، الحكومة بضرورة فتح مرحلة جديدة لتسجيل العمالة غير المنتظمة، وإفادتنا بالأعداد التي حصلت على الإعانات بصورة تفصيلية وفقًا لكل محافظة ودائرة، ومدى تناسبها مع الأعداء المستحقة لتلك الإعانات، بجانب معرفة معايير وزارة القوى العاملة لتحديد المواطنين المستحقين لتلك الإعانات وأسباب رفض بعض المواطنين المسجلين للحصول عليها.